舊金山槍擊案兩華裔男子亡 警列謀殺自殺案處理（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）Oceanview區發生槍擊命案，兩名華裔男子死亡，警方列為謀殺後自殺案處理。

案發現場位於Farallones街200號地段，警方表示，週三傍晚6點幾，收到槍擊案報告後抵達現場。

警方到場後，於一架車內發現一名65歲的男子受槍傷，警方表示，男人是向自己開槍，他送院後傷重死亡。

警員也收到消息，在一間屋內發現另一名中槍男子，他當場死亡，警方列為謀殺後自殺案處理。

綜合警方與法醫官辦事處提供的資料，死者是45歲Ying Yu Deng，而涉嫌開槍殺人後自殺的65歲死者，名叫Edgar Leung。

根據房地產紀錄，兩名死者是鄰居，警方消息來源提供的資料顯示，兇案發生時，45歲的男事主在兇手的家裡。

本台記者週四到現場了解過，發現一批便衣探員在男事主家中調查以及搜證，有家人到現場，他們表示對案件不願置評。

有鄰居向本台透露認識兩名死者，黃女士表示，兩名死者分別是兩家人，他們過去有試過因為門前車位跟其他問題而發生爭執。

鄰居黃女士說：「旁邊跟這間屋的他們都時常吵架，就是為了一個後院，他們吵來吵去，你殺我你罵我很大聲的，差不多最少5、6年了

黃女士指出，兩家人經常一見面就有爭執，每日的吵鬧聲十分大。

她亦表示，有人看見週三晚將車泊在路邊時，留意到路邊有血流下來。

另外一名於附近居住，不願意透露身份的居民就指出，案發時剛好回家，在車內聽到4、5下槍聲。

居民說：「具體聽不清楚，我在隔壁街也沒有看到，我聽到聲音不確定是從屋內還是屋外發出

他與黃女士都表示，作為鄰居朝夕相見，發生這種事件都十分震驚。

警方現時正調查案件，呼籲市民如有任何資料，可以致電匿名熱線，電話是(415) 575-4444。

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