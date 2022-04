舊金山槍擊案兩華裔男子亡 警列謀殺自殺案處理（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)Oceanview區發生槍擊命案,兩名華裔男子死亡,警方列為謀殺後自殺案處理。

案發現場位於Farallones街200號地段,警方表示,週三傍晚6點幾,收到槍擊案報告後抵達現場。

警方到場後,於一架車內發現一名65歲的男子受槍傷,警方表示,男人是向自己開槍,他送院後傷重死亡。

警員也收到消息,在一間屋內發現另一名中槍男子,他當場死亡,警方列為謀殺後自殺案處理。

綜合警方與法醫官辦事處提供的資料,死者是45歲Ying Yu Deng,而涉嫌開槍殺人後自殺的65歲死者,名叫Edgar Leung。

根據房地產紀錄,兩名死者是鄰居,警方消息來源提供的資料顯示,兇案發生時,45歲的男事主在兇手的家裡。

本台記者週四到現場了解過,發現一批便衣探員在男事主家中調查以及搜證,有家人到現場,他們表示對案件不願置評。

有鄰居向本台透露認識兩名死者,黃女士表示,兩名死者分別是兩家人,他們過去有試過因為門前車位跟其他問題而發生爭執。

鄰居黃女士說:「旁邊跟這間屋的他們都時常吵架,就是為了一個後院,他們吵來吵去,你殺我你罵我很大聲的,差不多最少5、6年了

黃女士指出,兩家人經常一見面就有爭執,每日的吵鬧聲十分大。

她亦表示,有人看見週三晚將車泊在路邊時,留意到路邊有血流下來。

另外一名於附近居住,不願意透露身份的居民就指出,案發時剛好回家,在車內聽到4、5下槍聲。

居民說:「具體聽不清楚,我在隔壁街也沒有看到,我聽到聲音不確定是從屋內還是屋外發出

他與黃女士都表示,作為鄰居朝夕相見,發生這種事件都十分震驚。

警方現時正調查案件,呼籲市民如有任何資料,可以致電匿名熱線,電話是(415) 575-4444。

