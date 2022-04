【KTSF】

舊金山(三藩市)下星期一開始取消市府室內會議口罩令,出席市政府會議包括公聽會的人士不需要戴口罩。

舊金山上月18日起已經取消市府大樓以及所有市府樓宇的口罩令,但出席室內會議的人士仍然需要戴口罩,下星期一開始將會取消相關的口罩令,市民可以選擇是否戴口罩,而市府則鼓勵大家出席會議時戴口罩。

目前大家到醫院、護理設施、療養院,以及監獄仍然需要戴口罩。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。