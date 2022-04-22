San Mateo高中畢業舞會近百學生確診新冠肺炎（視頻）

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畢業舞會對於很多高中生來說，是校園生活最難忘的一個活動，不過中半島San Mateo高中近百名學生兩個星期前參加畢業舞會之後，確診新冠肺炎，所幸多數染疫學生的症狀輕微。

這場畢業舞會於4月9日在舊金山亞洲藝術博物館舉辦，當時有約600名學生出席，其中有90名學生新冠病毒檢測呈陽性，當時舞會的規定並沒有強制戴口罩，而是讓學生自行做選擇。

目前確診的高中生症狀大多輕微，有些學生表示，出現喉嚨痛和鼻塞等症狀，不過幾天後就康復了。

事件曝光之後，也讓其他學校加強畢業舞會的防疫措施。

Hillsdale高中本週六也將舉行畢業舞會，San Mateo聯合校區就發布指引，要求所有室內活動參加者戴口罩，入場之前要先做病毒檢測，校區也在本週四到週六期間提供免費檢測服務。

受到事件影響，接下來其他學校的畢業舞會預料也將比照辦理。

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