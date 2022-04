San Mateo高中畢業舞會近百學生確診新冠肺炎（視頻）

【KTSF】

畢業舞會對於很多高中生來說,是校園生活最難忘的一個活動,不過中半島San Mateo高中近百名學生兩個星期前參加畢業舞會之後,確診新冠肺炎,所幸多數染疫學生的症狀輕微。

這場畢業舞會於4月9日在舊金山亞洲藝術博物館舉辦,當時有約600名學生出席,其中有90名學生新冠病毒檢測呈陽性,當時舞會的規定並沒有強制戴口罩,而是讓學生自行做選擇。

目前確診的高中生症狀大多輕微,有些學生表示,出現喉嚨痛和鼻塞等症狀,不過幾天後就康復了。

事件曝光之後,也讓其他學校加強畢業舞會的防疫措施。

Hillsdale高中本週六也將舉行畢業舞會,San Mateo聯合校區就發布指引,要求所有室內活動參加者戴口罩,入場之前要先做病毒檢測,校區也在本週四到週六期間提供免費檢測服務。

受到事件影響,接下來其他學校的畢業舞會預料也將比照辦理。

