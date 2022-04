聖荷西警方攔截失車 司機駕車逃走釀致命車禍

【KTSF 周正鈞報導】

南灣聖荷西警方凌晨時分攔截失車時,涉事司機駕車逃走引致致命車禍,肇事司機死亡,另外造成4人受傷。

聖荷西警方指出,週五凌晨1點幾,一部2014年本田CRV,載著4人於North 1st Street 向南行走至Montague Expressway交界時衝紅燈,與一部綠燈時駛過路口的豐田房車相撞。

警方表示,車禍發生前不久,一名縣警警長發現該輛本田CRV,與早前在車禍現場附近N. 1st Street夾Younger Ave發生的劫車案有關,進行攔截時司機並沒有停下,警方隨即展開追捕。

車禍中本田車司機送院後證實死亡,3名乘客,包括一名男子及兩名未成年少女,以及被撞的豐田汽車司機都受傷送院,沒有生命危險。

警方指,今次是2022年聖荷西第27宗致命交通意外,總共造成29人死亡。

