賓夕法尼亞州費城在恢復口罩令4日後,再次取消口罩令。

費城在週五宣佈再次取消室內口罩令,當地衛生部門表示,目前只是強烈建議,而不是強制民眾在室內戴口罩。

但是在某特定場所,例如安老院、庇護中心等,就仍然要戴口罩,此外,商戶與學校仍可以維持口罩要求。

