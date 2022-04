Mountain View男子疑試圖與未成年人有不當關係被捕（視頻）

【KTSF】

Mountain View一名男子,因為涉嫌試圖與未成年人士有不適當關係,而被警方逮捕,警方懷疑有更多的受害人,要求他們出來舉報。

被逮捕的是37歲的Jarit Edward Bates,警方透露收到情報,有人通過手機app給未成年人士寄出有性意識的內容,並要和這些未成年人士會面,而警方的網路罪案調查人員在過去幾個星期已經展開調查。

疑犯在4月19日和一名未成年人士約好會面,現場被逮捕,涉嫌向未成年人士寄出淫穢材料,和未成年人士約好進行淫穢活動,和親身出現要與未成年人士進行淫穢活動對他起訴。

警方表示,Bates來自科羅拉多州,並有犯罪前科,曾面對虐童控罪,警方相信在科羅拉多州和加州可能有更多的受害人,希望他們可以出來指證。

而警方也呼籲家長要關注孩子用手機app和他人的交往活動。

