錄音揭共和黨領袖Kevin McCarthy曾有意勸特朗普辭職

【KTSF 張麗月報導】

主流媒體公開一段重磅錄音顯示，在1月6日國會大樓衝擊事件發生後，國會眾議院共和黨領袖Kevin McCarthy與同僚對話中表示，他曾經勸時任總統特朗普辭職，又引起輿論譁然。

McCarthy說：「我有一個私人憂慮，我不希望談論關於彭斯的特赦，唯一想與他（特朗普）討論的就是，”我相信（彈劾案）將會通過，我建議你應該辭職”，我的意思是，這是我的忠告，但我不相信他（特朗普）接納，我不知道

這段錄音是在1月10日，即國會大樓衝擊事件發生後四天，McCarthy當時與眾議院共和黨人Liz Cheney對話，可以聽到McCarthy正在討論民主黨人計劃罷免特朗普。

在錄音中McCarthy對Cheney說，他認為特朗普在眾議院遭彈劾，然後在參議院被定罪，因此McCarthy說，他唯一想與特朗普討論的就是彈劾會通過，因此他建議特朗普應該辭職。

Cheney週五強調，這段錄音不是她錄製，也不是她洩露。

McCarthy週四也否認自己將會勸特朗普辭職，不過在媒體曝光的另一段錄音中，McCarthy對眾議院共和黨人說，特朗普承認自己應該對國會衝擊事件承擔部份責任。

有分析指出，今次事件可能影響McCarthy的政治前途，因為目前大多數國會共和黨眾議員都傾向於支持特朗普，如果McCarthy和特朗普關係搞不好，共和黨萬一在今年的中期選舉國會眾議院翻身，McCarthy必須得到共和黨同僚的支持，才可以競選眾議長。

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