錄音揭共和黨領袖Kevin McCarthy曾有意勸特朗普辭職

【KTSF 張麗月報導】

主流媒體公開一段重磅錄音顯示,在1月6日國會大樓衝擊事件發生後,國會眾議院共和黨領袖Kevin McCarthy與同僚對話中表示,他曾經勸時任總統特朗普辭職,又引起輿論譁然。

McCarthy說:「我有一個私人憂慮,我不希望談論關於彭斯的特赦,唯一想與他(特朗普)討論的就是,”我相信(彈劾案)將會通過,我建議你應該辭職”,我的意思是,這是我的忠告,但我不相信他(特朗普)接納,我不知道

這段錄音是在1月10日,即國會大樓衝擊事件發生後四天,McCarthy當時與眾議院共和黨人Liz Cheney對話,可以聽到McCarthy正在討論民主黨人計劃罷免特朗普。

在錄音中McCarthy對Cheney說,他認為特朗普在眾議院遭彈劾,然後在參議院被定罪,因此McCarthy說,他唯一想與特朗普討論的就是彈劾會通過,因此他建議特朗普應該辭職。

Cheney週五強調,這段錄音不是她錄製,也不是她洩露。

McCarthy週四也否認自己將會勸特朗普辭職,不過在媒體曝光的另一段錄音中,McCarthy對眾議院共和黨人說,特朗普承認自己應該對國會衝擊事件承擔部份責任。

有分析指出,今次事件可能影響McCarthy的政治前途,因為目前大多數國會共和黨眾議員都傾向於支持特朗普,如果McCarthy和特朗普關係搞不好,共和黨萬一在今年的中期選舉國會眾議院翻身,McCarthy必須得到共和黨同僚的支持,才可以競選眾議長。

