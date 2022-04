衛星圖顯示俄軍在馬里烏波爾挖亂葬崗 估計可埋9千人

【KTSF 張麗月報導】

烏克蘭馬里烏波爾市府官員週五透露,該市東面一條村再發現多一個亂葬崗,此外,有最新衛星圖片顯示,俄軍在馬里烏波爾西面附近挖了幾百個亂葬崗,估計可以埋葬9千人。

美國Maxar科技公司發放的最新衛星圖片顯示,在馬里烏波爾以東的維諾拉尼鎮一個墳場附近,在過去一個月先後出現幾個長坑,每個的長度是40米。

衛星在這個地點拍攝圖片,期間是3月22日、3月29日與4月15日,顯示亂葬崗的面積擴大。

另一方面,在本星期初,Maxar的衛星圖片也顯示,在馬里烏波爾西部的馬努舒鎮,出現至少200個亂葬崗,烏克蘭人估計這些亂葬崗可以埋葬9千人。

4月中的圖片繼續發現新的亂葬崗,這些發現再次令到俄軍被指控殺害當地平民後掩蓋暴行的痕跡。

馬里烏波爾市府官員指出,市內每個區都有平民被俄軍殺害,俄軍將屍體掩埋或焚化,克里姆林宮尚未回應事件。

