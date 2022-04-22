衛星圖顯示俄軍在馬里烏波爾挖亂葬崗 估計可埋9千人

April 22, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

烏克蘭馬里烏波爾市府官員週五透露，該市東面一條村再發現多一個亂葬崗，此外，有最新衛星圖片顯示，俄軍在馬里烏波爾西面附近挖了幾百個亂葬崗，估計可以埋葬9千人。

美國Maxar科技公司發放的最新衛星圖片顯示，在馬里烏波爾以東的維諾拉尼鎮一個墳場附近，在過去一個月先後出現幾個長坑，每個的長度是40米。

衛星在這個地點拍攝圖片，期間是3月22日、3月29日與4月15日，顯示亂葬崗的面積擴大。

另一方面，在本星期初，Maxar的衛星圖片也顯示，在馬里烏波爾西部的馬努舒鎮，出現至少200個亂葬崗，烏克蘭人估計這些亂葬崗可以埋葬9千人。

4月中的圖片繼續發現新的亂葬崗，這些發現再次令到俄軍被指控殺害當地平民後掩蓋暴行的痕跡。

馬里烏波爾市府官員指出，市內每個區都有平民被俄軍殺害，俄軍將屍體掩埋或焚化，克里姆林宮尚未回應事件。

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