【KTSF】

德州一間餐廳老闆,涉嫌非法銷售30磅鯊魚翅。

執法人員在德州一間海鮮餐廳店內一個冰櫃,搜獲近30磅鯊魚翅,德州在2015年起,全面禁止在當地銷售鯊魚翅,原因是會傷害鯊魚群。

當局已沒收了鯊魚翅作證據,而餐廳老闆將會被起訴。

