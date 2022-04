港府下月放寬熔斷機制 容許非香港居民抵港

【有線新聞】

香港特區政府下月起放寬入境限制容許非香港居民來港,同時放寬觸發航班熔斷機制的條件,禁飛期亦由7天減至5天。商界歡迎新措施,他們與旅遊業界都希望之後能夠放寬至免檢疫入境。

過了兩年多,非香港居民終於可以由海外入境,政府說是考慮到香港與非香港居民公共衞生風險相同,加上會按檢疫酒店的數目控制入境人流才決定放寬,不過旅客仍要在指定檢疫酒店強制檢疫至少7日。

總商會總裁梁兆基說:「容許非香港居民入境是相當歡迎的,雖然仍未達到免檢疫入境,這已經是一大步,相信出入境人數會明顯回升,有助香港回復正常商務活動。如果輸入個案沒明顯上升,希望政府能進一步免檢疫入境。」

有旅行社則認為新安排對旅遊業幫助不大。東瀛遊執行董事禤國全:「如果來港玩4至5天,要隔離7天,或者有些會卻步。」

美麗華旅遊總經理李振庭說:「外國人入境還要隔離7日,只幫到做生意的旅客,如果是遊客未必會這樣做。」

放寬的還有航班熔斷機制,禁飛期由7日改至5日,觸發條件變成同一班機有五名或以上的乘客確診,或乘客總數超過百分之五的人染疫,航班才停飛,會以確診數較高為準。

另外,政府為縮短抵港乘客在機場等候核酸檢測結果的時間,他們在機場採樣時會同時做快速檢測,結果呈陰性便可以先送往檢疫酒店等候核酸檢測的結果,安排預計在5月初實施。

感染及傳染病專科醫生同意逐步放寬入境限制,相信病毒流入社區風險不大。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷說:「最重要的底線是相關人士一定要接種疫苗、抵港後一定要接受核酸檢測,以及在指定隔離酒店每天做快速檢測。改變了這些入境條例的措施會否對我們往後海外客人數量飆升,導致隔離酒店客人可容納數量不足夠?」

