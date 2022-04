【KTSF 朱慧琪報導】

由於財務上無法再持續經營,歷史攸久的南灣Gilroy蒜頭節將會永久取消。

有42年歷史,一般在Gilroy市Christmas Hill公園舉辦的蒜頭節,未來將會取消。

主辦單位表示,因應成本上漲、保費增加,以及提供穿梭巴士接載參加者,到活動場地的開支等因素,該活動在財務上不能夠再持續舉辦。

Gilroy市長Marie Blankley說:「實際情況是,在Christmas Hill公園周圍的發展,令主辦單位開支增加,蠶食協會的儲備,他們幾乎無法保持下去。」

主辦單位補充,即使在疫情前,他們仍未能從2019年蒜頭節致命槍擊案完全恢復過來,當年一名19歲槍手潛入活動場地開槍,3人遇害、另有17人受傷。

