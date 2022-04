【KTSF】

最新一項報告顯示,新型肺炎疫苗,原本可以防止全國4分1的染疫死亡個案。

Kaiser家族基金會發表一份報告,分析如何防止染疫死亡。

研究人員表示,在2021年6月到2022年3月期間,疫苗本應可以防止最少234,000人染疫死亡,這個數字佔那段期間死亡數字約六成。

第一輪的疫苗在上年提供給民眾,報告發現,疫苗加強劑在過去可以防止更多人死亡,但研究人員沒有估計實際數字。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。