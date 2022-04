【KTSF】

由社區青年中心(CYC)主辦的春滿華埠、繽FUN天后嘉年華會於本週六舉行。

時間由早上11時至下午3時,地點就是舊金山(三藩市)華埠Sacramento街至Washington街之間,當日會有不同的攤位、多項的親子遊戲,吸引家長在周末帶同孩子前來參加。

活動主要包括手工藝、繪畫、醒獅表演、尋寶遊戲、氣球製作等,活動免費向公眾開放。

