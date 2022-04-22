CDC指新型肺炎發病人士即使已打齊針也要隔離（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

根據聯邦疾病控制與預防中心（CDC）的新指引，新型肺炎確診而發病的人士即使已經打齊針，都需要在家中自我隔離。

CDC要求，新型肺炎發病的人，即使已經接種完整疫苗，都必須自我隔離，以保障社區安全，此外，病人的密切接觸者或曾暴露於病毒的人，即使尚未確診也都要自我隔離。

未接種疫苗的人，通常會被要求隔離更長的時間，5天後需要再做檢測。

如果你確診新型肺炎，或曾接觸過確診者，但不知道如何隔離的話，CDC有一個新工具可以幫助你，該工具可以提供你CDC的隔離時間建議。

假設你輸入2022年4月16日作為檢測陽性的日期，網站上的計算器就會顯示，如果沒有出現症狀的話，就可以在4月22日結束隔離，而在4月26日之前，如果接觸其他人，就需要佩戴合身的口罩。

如果你在檢測呈陽性後出現症狀，5天隔離期就需要重新計算。

值得注意的是，自今年4月14日起，加州不再要求無症狀的密切接觸者自我隔離5天。

另一方面，舊金山交通局（SFMTA）週四開始取消口罩令，乘坐Muni、計程車，以及接載行動不便人士的小巴，都不需要戴口罩。

而其他灣區公共交通工具，包括灣區捷運（BART）、AC Transit、VTA、SamTrans、Caltrains等，都讓乘客自行選擇是否戴口罩。

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