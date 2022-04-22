CDC啟動新工具預測傳染病爆發

April 22, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 梁展穎報導】

聯邦疾控中心（CDC）啟動一個新的工具來預測傳染病爆發，幫助市民了解病毒對健康的威脅。

根據CDC新啟動的疾病預測和分析病毒爆發中心，或CFA，會好像每日的天氣預報一樣，不過CFA中心預測的不是天氣，而是傳染病。

CDC總監Rochelle Walensky說：「這樣CFA將會幫助減少醫療負擔和死亡率，並在有健康危機時減少社會和經濟的影響

當局指，在新型肺炎疫情之下，社會需要這樣的系統。

白宮疫情應變協調員Ashish Jha說：「我們的領袖和公共衛生官員的反應，是找出證據和做最佳的決定，但很清楚在疫情下很難做出應變

從去年8月開始，政府從聯邦刺激經濟方案動用2億元資金來設立這個中心，這個投資現在得到回報，中心預測到Omicron變種出現的時機和對市民的影響。

Walensky說：「我們可以警告公共衛生官員和我們的其他拍檔，及早通知各方，預期病毒引發個案飇升的時間和規模。

CDC希望中心的預測會令到社區對病毒有迅速的反應，和有助緊急應對未來的病毒，和防範出現另一個全球大流行疫情。

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