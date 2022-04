拜登趁地球日簽行政命令 推措施保護全國森林

【KTSF 張麗月報導】

趁著週五是地球日,總統拜登簽署一項行政命令,保護全國在聯邦土地上的森林。

拜登週五在西雅圖一個大森林中宣布,採取新的措施強化全國的森林,對抗山火和氣候變化的威脅。

他還簽署一項行政命令,謀求保護在聯邦土地上全國部份最大的樹林,加強重新造林,以及打擊全球的砍伐森林活動。

聯邦機構必須訂下目標,並且提交報告如何去落實執行重新造林和阻止砍伐森林。

科學家表示,古老的舊樹林,可以清除大氣層的炭廢氣污染,不過許多古老的森林正受到山火和氣候變化威脅。

拜登也訂下一個目標,就是在2030年之前,要保存最少三成的美國土地和水資源。

拜登說:「因此我今天簽署行政命令,去保存我們的森林,我們的森林等於地球的肺部,它們循環再生和將二氧化碳,從大氣層中抽走。」

拜登也呼籲國會通過仍然處於膠著的「重建得更好」法案的立法行動,當中也包含撥款超過5億元來解決環保議題。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。