美國濫藥問題嚴重 白宮向國會提交首份管制藥物方案

【KTSF 張麗月報導】

有鑑於當前濫藥情況非常嚴重,白宮週四將拜登政府的首份毒品管制策略文件提交給國會審議,這些管制策略從兩大方面著手,就是優先提供濫藥治療,以及嚴厲打擊販毒活動。

根據聯邦疾控中心(CDC)數據顯示,截至去年11月底的過去一年,因濫藥而導致死亡的個案,估計升至破紀錄超過10.6萬宗,當中每4宗濫藥死亡個案,就有3宗是因為服食過量的類鴉片藥物。

單在過去一年,合成類鴉片藥物,包括芬太尼,佔了濫藥死亡個案超過六成。

雖然近月來涉及吸食海洛英毒品的死亡個案有下跌,但合成類鴉片或興奮劑致命案,在過去兩年就增加接近一倍,因此拜登政府提出,首份全國毒品管制策略報告,致力控制當前嚴重的濫藥情況。

報告指出,這個策略從兩大方面著手,就是優先提供濫藥治療,以及嚴厲打擊販毒活動。

白宮的禁毒專員Rahul Gupta醫生強調,令人更容易買得到好似類鴉片的解毒劑naloxone是非常重要,目標就是在2025年之前,確保人人都可以買到類鴉片的解藥。

在打擊販毒網絡方面,這位禁毒專員呼籲國會通過總統拜登提出的預算建議,增加撥款推行禁毒工作,以及加強邊境安全的執法,同時也要透過金融手段,嚴厲制裁更多毒販。

