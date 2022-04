【KTSF】

加州大學柏克萊分校週四早上接獲威嚇,校園需要封鎖。

校方是於早上10時發出緊急警示,指警方正調查事件,威嚇涉及有人可能會對他人造成傷害,警方正找尋涉案人士。

警方在早上10時44分表示,校園的餐廳、圖書館、停車場已關閉,親身授課已取消,學校職員亦已把大樓上鎖。

任何身處校園的人士已被告知要留在室內,不要靠近門窗,同時叮囑民眾現時不要進入校園。

