【KTSF 周正鈞報導】

南灣聖荷西警方將會對司機分心駕駛加強執法。

根據現有法例,駕駛期間是不可以手持電話,或其他電子通訊裝置,無論是通話發短訊或使用程式等,違反相關法例會被罰款,36個月內重犯的話,將會於駕駛執照中留有紀錄。

警方指,司機應專心駕駛,不應專注於電話,那些短訊、電話、電郵或社交媒體的發文,都不值得危害了自己及他人的路上安全。

警方建議如果有重要的電話,或需要用電話導航,應該找一個安全的地點停下才操作,開車前應該將電話靜音,或放在一個伸手拿不到的位置。

聖荷西警方又透露,將會於4月28日加強執法。

