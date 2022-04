兩疑犯涉舊金山多宗住宅爆竊案被起訴

【KTSF】

舊金山(三藩市)警方與地檢處合作調查市內多宗住宅爆竊案,拘捕了兩名疑犯,他們與28宗案件有關。

舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)宣布起訴兩名盜竊案疑犯Steve Levy和Deshawn White,兩人涉嫌與市內多宗住宅盜竊案有關,多數集中在列治文區,也包括日落區、Mission、Outer Mission、Excelsior和訪谷區。

被告Levy涉嫌去年12月至今年3月的4個月期間,盜竊及企圖盜竊28棟住宅,有時候受害人在家裡或者剛剛回家,地檢處控告他多項嚴重控罪,包括一級盜竊、一級搶劫,以及3項虐待老人控罪。

另一名被告White涉嫌在兩個夜晚盜竊及企圖盜竊8個住宅,他面對一級盜竊,以及企圖一級盜竊控罪。

地檢處發言人表示,今次是警方要求地檢處特別調查組,參與調查連串的盜竊案,而Daly City警方與奧克蘭(屋崙)警方特擊隊也參與協助拘捕行動。

