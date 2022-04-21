兩疑犯涉舊金山多宗住宅爆竊案被起訴

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舊金山（三藩市）警方與地檢處合作調查市內多宗住宅爆竊案，拘捕了兩名疑犯，他們與28宗案件有關。

舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin）宣布起訴兩名盜竊案疑犯Steve Levy和Deshawn White，兩人涉嫌與市內多宗住宅盜竊案有關，多數集中在列治文區，也包括日落區、Mission、Outer Mission、Excelsior和訪谷區。

被告Levy涉嫌去年12月至今年3月的4個月期間，盜竊及企圖盜竊28棟住宅，有時候受害人在家裡或者剛剛回家，地檢處控告他多項嚴重控罪，包括一級盜竊、一級搶劫，以及3項虐待老人控罪。

另一名被告White涉嫌在兩個夜晚盜竊及企圖盜竊8個住宅，他面對一級盜竊，以及企圖一級盜竊控罪。

地檢處發言人表示，今次是警方要求地檢處特別調查組，參與調查連串的盜竊案，而Daly City警方與奧克蘭（屋崙）警方特擊隊也參與協助拘捕行動。

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