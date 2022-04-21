舊金山重劃選區 第十區邊界備受爭議（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

每10年，舊金山（三藩市）都會經歷一次重新劃分選區的過程，以反映每10年一次的人口普查結果，上星期五是重劃市參議會選區的期限，但重劃選區工作組否決了最終地圖草案，工作組將於週四再次開會，制定新地圖草案，第十區邊界備受爭議。

重新劃分選區的問題，包括訪谷及灣景區的第十區邊界備受爭議，焦點在於Potrero Hill和Portola。

週三下午，來自多區的非裔和亞裔社區領袖，在訪谷區Greenway聯合舉行記者會，抗議重劃選區工作組的第七版的選區地圖，他們呼籲工作組可以通過一個公平地重新劃分地圖，以保持第十區社區的整體性，並可以反映有色人種社區、LGBTQ+、居民和工人階級家庭的利益。

Portola區一向被認為是以亞太裔為主的地區，如果劃入第十區，將與鄰近的訪谷區劃在一起，將成為亞裔人口比較高的選區。

與此同時，Potrero Hill將被劃走，就會削弱非裔投票權。

Cheryl Thorton是第10區非裔社區領袖，她指希望第十區的居民可以團結起來，盡可能地建設這個地區。

有Potrero Hill非裔居民就認為，如果將Potrero劃走，非裔的聲音和政治代表權將被削弱。

說：「地圖重劃多時，現已修定至第七個版本，然而第十區草擬地圖，還是沒有聽取民意，現時舊金山只有第十區市參事能代表非裔社群，因此我希望原本住在第十區的街坊能繼續聚在一起，不要分散這個社區，試想像如果華埠要被劃分到以其他種族為主的社區，華人的聲音就會被忽視，這絕對不是一個擁抱多元文化城市應該發生的事。」

社區住客聯會的梁榮浩就指，不需要削弱一個社區的力量，才可以增加另一個社區的力量，所以強烈要求委員會重新審視第九和第十區的地圖重劃，確保最終地圖能平衡各個社群族裔的聲音。

重劃選區工作組將於週四再次開會，制定新地圖草案，其後向公眾發布72小時，並在此之後進行投票，選務處要求在5月2日前提供最終地圖。

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