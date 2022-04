舊金山重劃選區 第十區邊界備受爭議（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

每10年,舊金山(三藩市)都會經歷一次重新劃分選區的過程,以反映每10年一次的人口普查結果,上星期五是重劃市參議會選區的期限,但重劃選區工作組否決了最終地圖草案,工作組將於週四再次開會,制定新地圖草案,第十區邊界備受爭議。

重新劃分選區的問題,包括訪谷及灣景區的第十區邊界備受爭議,焦點在於Potrero Hill和Portola。

週三下午,來自多區的非裔和亞裔社區領袖,在訪谷區Greenway聯合舉行記者會,抗議重劃選區工作組的第七版的選區地圖,他們呼籲工作組可以通過一個公平地重新劃分地圖,以保持第十區社區的整體性,並可以反映有色人種社區、LGBTQ+、居民和工人階級家庭的利益。

Portola區一向被認為是以亞太裔為主的地區,如果劃入第十區,將與鄰近的訪谷區劃在一起,將成為亞裔人口比較高的選區。

與此同時,Potrero Hill將被劃走,就會削弱非裔投票權。

Cheryl Thorton是第10區非裔社區領袖,她指希望第十區的居民可以團結起來,盡可能地建設這個地區。

有Potrero Hill非裔居民就認為,如果將Potrero劃走,非裔的聲音和政治代表權將被削弱。

說:「地圖重劃多時,現已修定至第七個版本,然而第十區草擬地圖,還是沒有聽取民意,現時舊金山只有第十區市參事能代表非裔社群,因此我希望原本住在第十區的街坊能繼續聚在一起,不要分散這個社區,試想像如果華埠要被劃分到以其他種族為主的社區,華人的聲音就會被忽視,這絕對不是一個擁抱多元文化城市應該發生的事。」

社區住客聯會的梁榮浩就指,不需要削弱一個社區的力量,才可以增加另一個社區的力量,所以強烈要求委員會重新審視第九和第十區的地圖重劃,確保最終地圖能平衡各個社群族裔的聲音。

重劃選區工作組將於週四再次開會,制定新地圖草案,其後向公眾發布72小時,並在此之後進行投票,選務處要求在5月2日前提供最終地圖。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。