舊金山6月選舉A提案建議發債4億更新Muni配備（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）6月份的選舉A提案，建議發行4億元公債，來更新Muni公車的配備和改善安全。

A提案由舊金山市長布里德提出，建議發行4億元公債，來更新Muni公車的配備，改善公車網絡和控制系統，以及改善安全，例如提高十字路口的安全性，加強行人道及街道改善。

市長布里德指，選民支持十分重要，認為現時舊金山的公共交通系統，仍然為市民帶來不便，又指幾乎50%的溫室氣體排放量是因為車輛，所以必須提供一個可靠的大眾運輸系統，與改善基礎設施。

布里德說：「他們相信一個城市需要不同交通模式，讓人們四處走動，它需要有能力保證人們的安全，它需要改進所有這些基礎設施，並確保乘客都有一個安全和快樂的經歷。」

布里德指，A提案建議發行的4億元公債，將會取代舊有到期的債券，亦意味A提案的通過不會加稅，A提案需要3分之2的選民支持才會通過。

WalkSF主席Jodie Medeiros希望一旦提案獲得通過，可以令舊金山成為全國最適合行人的城市，她指平均每天有3人在走路期間被車撞到，希望提案可以保護小孩、老年人和社區中的低收入人士。

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