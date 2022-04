舊金山6月選舉A提案建議發債4億更新Muni配備（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)6月份的選舉A提案,建議發行4億元公債,來更新Muni公車的配備和改善安全。

A提案由舊金山市長布里德提出,建議發行4億元公債,來更新Muni公車的配備,改善公車網絡和控制系統,以及改善安全,例如提高十字路口的安全性,加強行人道及街道改善。

市長布里德指,選民支持十分重要,認為現時舊金山的公共交通系統,仍然為市民帶來不便,又指幾乎50%的溫室氣體排放量是因為車輛,所以必須提供一個可靠的大眾運輸系統,與改善基礎設施。

布里德說:「他們相信一個城市需要不同交通模式,讓人們四處走動,它需要有能力保證人們的安全,它需要改進所有這些基礎設施,並確保乘客都有一個安全和快樂的經歷。」

布里德指,A提案建議發行的4億元公債,將會取代舊有到期的債券,亦意味A提案的通過不會加稅,A提案需要3分之2的選民支持才會通過。

WalkSF主席Jodie Medeiros希望一旦提案獲得通過,可以令舊金山成為全國最適合行人的城市,她指平均每天有3人在走路期間被車撞到,希望提案可以保護小孩、老年人和社區中的低收入人士。

