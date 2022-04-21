俄羅斯宣布成功試射可攜核武的新型洲際彈道飛彈

April 21, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

俄羅斯宣布成功試射可以攜帶核武器的新型洲際彈道飛彈，俄國總統普田提醒西方國家，在對付俄國之前要三思。

俄羅斯軍方週三表示，已經成功進行第一次試射可以攜帶核武器的新式洲際彈道飛彈，俄國總統普田聲稱，這種新式洲際彈道飛彈，可以強化俄軍的作戰能力，抵擋外來的威脅，因此西方國家對付俄羅斯之前要三思而後行。

俄國國防部表示，這個叫做「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈，在俄國西北部的普列謝茨克第一國家測試發射場發射，成功命中6千公里外遠東地區堪察加半島試驗場的指定區域。

俄國國防部又說，撒爾馬特是世上威力最大、破壞目標射程最遠的飛彈，可以大大提高俄軍戰略核武能力。

消息指出，薩爾馬特主要是用來取代蘇聯時代的R-36撒旦（Voevoda）洲際彈道飛彈。

西方對於俄國試射撒爾馬特飛彈並不感到意外，只是時機十分敏感，尤其是普田在出兵侵略烏克蘭幾日後，就下令俄軍核武部隊進入高度戒備狀態。

烏克蘭暫時未有回應，而總統澤連斯基週三與歐洲議會主席舉行聯合記者會時表示，他隨時準備與普田討論結束戰爭的事，但他不相信俄羅斯希望在烏克蘭有和平協議。

克里姆林宮發言人表示，俄國已經向烏克蘭遞交一份草擬文件提出和談的部份要求，現時正等候烏克蘭的回應。

澤連斯基就聲稱未曾看過文件，他又指控俄羅斯不夠認真。

其實烏克蘭上個月也在伊斯坦布爾向俄國提交烏方的草擬文件，雙方的和談至今未有著落，涉及克里米亞與烏東的領土主權，烏克蘭表明不會以領土交換停火。

在布查屠殺慘案及俄軍在其他城鎮陸續被揭發後，澤連斯基更聲稱不能繼續和談。

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