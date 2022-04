俄羅斯聲稱已奪取南部重鎮馬里烏波爾

【有線新聞】

俄羅斯聲稱已奪取烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾,總統普京下令俄軍不要強攻烏克蘭部隊的最後據點,烏克蘭就呼籲俄方讓據點內的平民離開。

南部重鎮馬里烏波爾,不時傳出爆炸聲,俄軍向目標開火。經歷一個多月圍攻,俄羅斯國防部長紹伊古向總統普京匯報馬里烏波爾最新戰況,稱已「解放」當地,只剩下亞速鋼鐵廠。

他聲稱有近千五名士兵投降,尚餘約二千名烏克蘭武裝分子和外國僱傭兵,俄軍已將此處重重包圍,只需要多數天就能控制鋼鐵廠。

普京讚揚行動成功,但暫時沒有必要強攻,改用包圍戰術:「為了保護我軍的性命安全,沒有必要爬進鋼鐵廠的地道,但要封鎖這個工業設施,連一隻蒼蠅都不能飛過。」

烏克蘭就要求俄方開放人道走廊,讓亞速鋼鐵廠內的平民和傷兵離開。這座鋼鐵廠位於馬里烏波爾港口連接亞速海,佔地超過11平方公里,是歐洲最大的鋼鐵廠之一。

除了有大型車間負責生產,還有倉庫、煤爐,以及龐大的地下隧道、貨運鐵路和煙囪,被形容為「城中城」。

這個上世紀30年代興建的鋼鐵廠,還有一個特別之處,就是蘇聯在二戰後曾經加固其地下通道,令它儼如巨大防空洞,可抵禦轟炸甚至是核彈攻擊。因此俄羅斯不能透過空襲,剿滅藏身地道的烏軍。

有軍事專家指俄方難以派整支部隊入內,而且容易遭守軍伏擊,如果強行攻入內,俄軍傷亡可能會慘重。

