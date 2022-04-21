舊金山鴉片類藥物氾濫 製藥廠和市府和解訴訟（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

針對舊金山（三藩市）面對嚴重的鴉片類藥物危機，有關舊金山市府對這些藥物的藥廠、批發和銷售商的訴訟案將在下星期開審，而其中一家製藥廠，已經提前和市府和解。

市府數據顯示，在2021年舊金山有645人，因為過量服藥而意外死亡，平均每個月54人。

從2015至2020年之間，因為鴉片類藥物服用過量而死的人，則上升478%至584人，這比死於新冠肺炎的人數高出一倍。

市府律師邱信福透露，每天到舊金山總醫院緊急部門求醫的人當中，4分之1是和鴉片類藥物有關。

在訴訟中，被起訴的是製藥廠Allergen和Teva、批發公司Anda和藥房Walgreens。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）說：「被告給醫生和病人做出錯誤的聲明，對這些鴉片類藥物的危險，做出誤導性的言論，改變了人們對這些藥物的看法，被告也知道也有更多的藥物流入黑市，對這些資料系統性的不理會，為的是要賣出更多的鴉片類藥物，這違反了聯邦藥物管控法。」

而訴訟在下週一，在舊金山的聯邦法庭開審之前，被告之一的Endo藥廠已經和舊金山市府達成和解協議，將賠償一千萬給市府，用在對抗鴉片類藥物危機，一半在今年支付，餘下的500萬在未來十年支付。

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