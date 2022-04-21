拜登廢除特朗普驅逐移民法案 反對者憂偷渡者激增

April 21, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

隨著拜登總統宣佈廢除2年前由時任總統特朗普頒佈的第42條（Title 42），俗稱驅逐移民法案，該法案是因應防疫限制，禁止尋求庇護的人進入美國，重新開放後，預料美墨邊境的過境人數將會激增。

兩年來，有數以千計的人住在美墨邊境的避難所或臨時營地，等待美國重新開放美墨邊境，以合法途徑入境美國尋求庇護。

在上週，美國國土安全局宣佈，將於5月23日廢除在2年前時任總統特朗普頒佈的第42條，這法案限制了美墨邊境尋求庇護的人士進入美國，從而被外界稱為驅逐移民法，但是當年第42條法案並不是由移民局頒佈，而是疾控中心（CDC）用來防止傳播新冠病毒而簽發。

根據美國海關及邊境保衛局的數據，3月份當局在西南邊境攔截了超過22萬次試圖入境的人，比一個月前增加了33%。

自拜登上任以來，試圖入境美國的人幾乎每個月都在增加，批評者指責拜登推翻特朗普時期的政策，認為此舉是鼓勵更多人來美國。

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