拜登廢除特朗普驅逐移民法案 反對者憂偷渡者激增

【KTSF 朱慧琪報導】

隨著拜登總統宣佈廢除2年前由時任總統特朗普頒佈的第42條(Title 42),俗稱驅逐移民法案,該法案是因應防疫限制,禁止尋求庇護的人進入美國,重新開放後,預料美墨邊境的過境人數將會激增。

兩年來,有數以千計的人住在美墨邊境的避難所或臨時營地,等待美國重新開放美墨邊境,以合法途徑入境美國尋求庇護。

在上週,美國國土安全局宣佈,將於5月23日廢除在2年前時任總統特朗普頒佈的第42條,這法案限制了美墨邊境尋求庇護的人士進入美國,從而被外界稱為驅逐移民法,但是當年第42條法案並不是由移民局頒佈,而是疾控中心(CDC)用來防止傳播新冠病毒而簽發。

根據美國海關及邊境保衛局的數據,3月份當局在西南邊境攔截了超過22萬次試圖入境的人,比一個月前增加了33%。

自拜登上任以來,試圖入境美國的人幾乎每個月都在增加,批評者指責拜登推翻特朗普時期的政策,認為此舉是鼓勵更多人來美國。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。