佛州法官推翻交通口罩令 司法部提上訴

April 21, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
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佛羅里達州一名聯邦法官日前裁定聯邦疾控中心（CDC）的交通口罩令違法，聯邦司法部週三提出上訴。

CDC在疫情爆發後，下令民眾在飛機、火車、巴士上，以及在機場車站內必須戴口罩，這項命令日前被佛州一個聯邦法官推翻。

聯邦司法部官員透露，CDC隨即要求司法部上訴，而司法部已經入稟Tampa聯邦法院。

CDC也發聲明表示，為了公共衛生著想，在現階段有必要執行交通口罩令，以繼續對疫情的評估，CDC為此將原本在4月18日到期的交通口罩令延長15日，到5月3日，以便有時間觀察Omicron BA.2疫情的演變。

週一佛州法庭作出裁決後，航空公司和各地機場都迅速停止要求乘客戴口罩，而聯邦運輸安全局（TSA）同日也表示，不再強制執行口罩令。

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