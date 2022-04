佛州法官推翻交通口罩令 司法部提上訴

【KTSF】

佛羅里達州一名聯邦法官日前裁定聯邦疾控中心(CDC)的交通口罩令違法,聯邦司法部週三提出上訴。

CDC在疫情爆發後,下令民眾在飛機、火車、巴士上,以及在機場車站內必須戴口罩,這項命令日前被佛州一個聯邦法官推翻。

聯邦司法部官員透露,CDC隨即要求司法部上訴,而司法部已經入稟Tampa聯邦法院。

CDC也發聲明表示,為了公共衛生著想,在現階段有必要執行交通口罩令,以繼續對疫情的評估,CDC為此將原本在4月18日到期的交通口罩令延長15日,到5月3日,以便有時間觀察Omicron BA.2疫情的演變。

週一佛州法庭作出裁決後,航空公司和各地機場都迅速停止要求乘客戴口罩,而聯邦運輸安全局(TSA)同日也表示,不再強制執行口罩令。

