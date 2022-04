【KTSF 尹晉豪報導】

因為新冠肺炎疫情而停辦兩年的4月20日大麻節,週三回歸舊金山(三藩市)。

數千人週三聚集在舊金山金門公園的Hippie Hill,參加一年一度的大麻盛會。

市政府官員表示,週三的活動預計將吸引多達2萬人,灣區的一些藥房在4個月前開始已為今日做準備。

有網上大麻零售商表示,疫情刺激大麻銷售飇升。

Mountain Remedy合伙人Jessie說:「我們的銷售量飇升,在第一次居家令實施時,銷售很瘋狂,我當時在工作,我剛開始工作,一天之內就賣光了所有東西。」

她說疫情下,更多人想吸食大麻,她注意到了更多的母親和婦女服用大麻,同時有更多的老年人感興趣。

