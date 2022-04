男子闖入駐美秘魯大使首都華盛頓官邸 遭特勤人員擊斃

【KTSF 張麗月報導】

首都華盛頓秘魯駐美國大使的官邸週三早上遭一名男子闖入,特勤局人員抵達案發現場時,將這名男子擊斃,秘魯大使和家人就安全無恙。

槍擊案在週三早上8點前發生,現場位於首都華盛頓西北面Forest Hills地區的秘魯大使官邸大宅,當時秘魯大使和家人都在屋內,他們聽到門窗打爛的聲音,於是報警。

負責保護外國政要,保護大使館和外交人員官邸的特勤局人員趕到現場調查,在官邸大宅的後花園,見到有一名手持金屬棒的男子。

大都會警察局局長說,特勤局人員首先用電擊槍嘗試扣押他,但不成功,跟著就向這名男子開槍,他當場死亡。

當局正調查為何這名男子擅自闖入祕魯大使的官邸,並且打爛大宅的多道門和窗,這名男子的身份未見透露,年齡大概有20、30歲,案件動機仍在調查中。

