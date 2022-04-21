男子闖入駐美秘魯大使首都華盛頓官邸 遭特勤人員擊斃

【KTSF 張麗月報導】

首都華盛頓秘魯駐美國大使的官邸週三早上遭一名男子闖入，特勤局人員抵達案發現場時，將這名男子擊斃，秘魯大使和家人就安全無恙。

槍擊案在週三早上8點前發生，現場位於首都華盛頓西北面Forest Hills地區的秘魯大使官邸大宅，當時秘魯大使和家人都在屋內，他們聽到門窗打爛的聲音，於是報警。

負責保護外國政要，保護大使館和外交人員官邸的特勤局人員趕到現場調查，在官邸大宅的後花園，見到有一名手持金屬棒的男子。

大都會警察局局長說，特勤局人員首先用電擊槍嘗試扣押他，但不成功，跟著就向這名男子開槍，他當場死亡。

當局正調查為何這名男子擅自闖入祕魯大使的官邸，並且打爛大宅的多道門和窗，這名男子的身份未見透露，年齡大概有20、30歲，案件動機仍在調查中。

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