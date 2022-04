【KTSF】

中半島Colma市週三凌晨發生槍擊案,3人受傷。

Colma警方於週三凌晨約3點25分接報指,Hillside Bvld 2300號路段有槍擊案,到達現場後,發現一名沒有中槍的傷者,警方及後於地區醫院找到兩名正在做手術的槍傷受害人,沒有生命危險。

警方暫時未有拘捕任何人,指槍擊案屬個別事件,對公眾沒有構成威脅。

警方呼籲民眾如果有案件相關資訊,可以致電報料熱線(650) 997-8337。

