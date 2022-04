加州夢想基金援助計畫開放申請（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州今年的夢想基金援助計畫(California Dream Fund Grant Program)已經開放申請,有興趣的創業人士和小商業主,可以在本月底截止日期之前上網提出申請。

加州夢想基金援助計畫提供每人一萬元的微型基金,給新創公司和小商業業主,幫助他們圓夢。

這項計畫是由加州政府撥款,並委托亞裔輔鄰舍Asain Inc,和聯邦商業部少數族裔商業發展署,位於聖荷西的商業中心辦理。

主辦單位表示,今年的申請作業早在兩個星期前就開始,不過至今提出申請的華裔小商家非常少,尤其在舊金山地區,呼籲合資格的華裔商家把握這次的機會。

申請資格方面,只須滿足下列至少一個條件即可,包括在2019年7月1日之後就合法經營的商業,已經有至少一筆交易,僱用至少一名員工,有商業銀行帳戶,並有經營所需的開銷,包括法定規費和會計費用等。

獲選者必須參加該計畫提供的免費教育課程,以及一對一的輔導,課程由南灣的Santa Clara大學教授,有英文、中文和西班牙語可選擇。

申請人只要在半年內在網上完成,即可獲得結業證書,之後每個申請人可以得到一萬元,每家公司的業主只能申請一次。

想了解更多詳情,可以聯繫亞裔輔鄰舍黃文傑取得免費諮詢服務,電話是(650) 416-1638。

