加州夢想基金援助計畫開放申請（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州今年的夢想基金援助計畫（California Dream Fund Grant Program）已經開放申請，有興趣的創業人士和小商業主，可以在本月底截止日期之前上網提出申請。

加州夢想基金援助計畫提供每人一萬元的微型基金，給新創公司和小商業業主，幫助他們圓夢。

這項計畫是由加州政府撥款，並委托亞裔輔鄰舍Asain Inc，和聯邦商業部少數族裔商業發展署，位於聖荷西的商業中心辦理。

主辦單位表示，今年的申請作業早在兩個星期前就開始，不過至今提出申請的華裔小商家非常少，尤其在舊金山地區，呼籲合資格的華裔商家把握這次的機會。

申請資格方面，只須滿足下列至少一個條件即可，包括在2019年7月1日之後就合法經營的商業，已經有至少一筆交易，僱用至少一名員工，有商業銀行帳戶，並有經營所需的開銷，包括法定規費和會計費用等。

獲選者必須參加該計畫提供的免費教育課程，以及一對一的輔導，課程由南灣的Santa Clara大學教授，有英文、中文和西班牙語可選擇。

申請人只要在半年內在網上完成，即可獲得結業證書，之後每個申請人可以得到一萬元，每家公司的業主只能申請一次。

想了解更多詳情，可以聯繫亞裔輔鄰舍黃文傑取得免費諮詢服務，電話是(650) 416-1638。

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