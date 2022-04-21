拜登指華府再向烏克蘭提供8億美元軍援

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美國總統拜登質疑俄羅斯是否已全面控制馬里烏波爾，他宣布再向烏克蘭提供8億美元軍事援助，又禁止俄羅斯船隻停靠美國港口。

拜登與烏克蘭總理什米加爾在白宮會面後，宣布提供額外8億美元軍事援助，支援烏軍在東部頓巴斯地區作戰。

拜登：「現在全世界都清楚了，俄羅斯發起並加強攻勢，奪取烏克蘭東部新領土。我們正處於一個關鍵的時間窗口，他們將為這場戰爭下一階段奠定基礎。美國及其盟國正盡快向烏克蘭軍隊，提供所需的武器、裝備，助他們保衛國家。」

美方將首次提供重型武器，包括榴彈炮、超過14萬發彈藥、和戰術無人機等。

美國自俄烏戰事以來，已承諾向基輔政府提供約34億美元軍援。華府又會向基輔政府提供5億美元直接經濟援助，協助當地政府運作。

拜登同時宣布，禁止任何懸掛俄羅斯國旗或由俄羅斯擁有或經營的船隻，進入或停靠美國港口，加強經濟施壓；並公布啟動接收難民計劃，允許部分烏克蘭人直接來到美國。

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