拜登指華府再向烏克蘭提供8億美元軍援

【有線新聞】

美國總統拜登質疑俄羅斯是否已全面控制馬里烏波爾,他宣布再向烏克蘭提供8億美元軍事援助,又禁止俄羅斯船隻停靠美國港口。

拜登與烏克蘭總理什米加爾在白宮會面後,宣布提供額外8億美元軍事援助,支援烏軍在東部頓巴斯地區作戰。

拜登:「現在全世界都清楚了,俄羅斯發起並加強攻勢,奪取烏克蘭東部新領土。我們正處於一個關鍵的時間窗口,他們將為這場戰爭下一階段奠定基礎。美國及其盟國正盡快向烏克蘭軍隊,提供所需的武器、裝備,助他們保衛國家。」

美方將首次提供重型武器,包括榴彈炮、超過14萬發彈藥、和戰術無人機等。

美國自俄烏戰事以來,已承諾向基輔政府提供約34億美元軍援。華府又會向基輔政府提供5億美元直接經濟援助,協助當地政府運作。

拜登同時宣布,禁止任何懸掛俄羅斯國旗或由俄羅斯擁有或經營的船隻,進入或停靠美國港口,加強經濟施壓;並公布啟動接收難民計劃,允許部分烏克蘭人直接來到美國。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。