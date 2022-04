【KTSF】

灣區的公共交通機構目前如何對待口罩令,民眾可要留意。

首先,完全除掉口罩令的機構有Amtrak火車。

已經聲明不執行或取消口罩令,但建議乘客戴口罩的機構包括灣區捷運(BART)、東灣的AC Transit巴士、北灣的Golden Gate Transit,和南灣的VTA矽谷交通局。

而維持口罩令的灣區公共交通系統包括舊金山的Muni公車和地鐵、中半島的SamTrans、Caltrain火車、北灣Napa縣的Vine Transit、Sonoma和Marin縣的SMART火車。

而網的公司Uber和Lyft則不再強制司機和乘客戴口罩,並允許乘客坐在前座。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。