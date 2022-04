灣區房地產火熱 屋價比去年同期上升超過20%

【KTSF 歐志洲的報導】

地產界人士推斷,灣區房地產火熱,今年春天想買房子的民眾,除了面對本來就高的房屋價格,現在還要面對房貸利率不斷上升。

根據地產公司Zillow的報告,國人在疫情開始期間,享有破紀錄的低房貸利率,但是今年3月房貸利率已經上調了1個百分點,目前利率還在不停上升中。

在3月份全國市場上,可購買的房屋數目和2月份相比上升了11.6%,而一般物業平均只需要等9天就賣出,也比2月時快了兩天。

在舊金山都會地區,一般屋價是146萬,比去年同時期上升超過20%。

在房貸方面,按照20%的頭款和30年的貸款期,現在平均每個月的房貸開支是5,700元,跟一年前相比高出37%,市場上的樓盤數額也比去年同時期下跌9%。

而在租金方面,3月的平均租金是3,118元,比去年同時期高出超過11%。

而在聖荷西都會地區, 一般屋價是167.4萬,和去年同時期相比上升近24%。

在房貸方面,現在平均每個月的房貸開支是6,529元,和一年前相比高出近42%,市場上的房屋數額也比去年同時期下跌20%。

租金方面,3月的平均租金是3,133元,比去年同時期高出近12%。

Zillow表示,更高的租金,也使得人們的頭款儲蓄越來越困難。

