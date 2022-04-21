灣區房地產火熱 屋價比去年同期上升超過20%

【KTSF 歐志洲的報導】

地產界人士推斷，灣區房地產火熱，今年春天想買房子的民眾，除了面對本來就高的房屋價格，現在還要面對房貸利率不斷上升。

根據地產公司Zillow的報告，國人在疫情開始期間，享有破紀錄的低房貸利率，但是今年3月房貸利率已經上調了1個百分點，目前利率還在不停上升中。

在3月份全國市場上，可購買的房屋數目和2月份相比上升了11.6%，而一般物業平均只需要等9天就賣出，也比2月時快了兩天。

在舊金山都會地區，一般屋價是146萬，比去年同時期上升超過20%。

在房貸方面，按照20%的頭款和30年的貸款期，現在平均每個月的房貸開支是5,700元，跟一年前相比高出37%，市場上的樓盤數額也比去年同時期下跌9%。

而在租金方面，3月的平均租金是3,118元，比去年同時期高出超過11%。

而在聖荷西都會地區， 一般屋價是167.4萬，和去年同時期相比上升近24%。

在房貸方面，現在平均每個月的房貸開支是6,529元，和一年前相比高出近42%，市場上的房屋數額也比去年同時期下跌20%。

租金方面，3月的平均租金是3,133元，比去年同時期高出近12%。

Zillow表示，更高的租金，也使得人們的頭款儲蓄越來越困難。

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