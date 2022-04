Google停用李家超YouTube頻道 李家超稱對制裁嗤之以鼻

【有線新聞】

香港特首選舉候選人李家超,在網上影片平台YouTube的帳戶被Google指違反美國制裁政策,要停止使用。李家超感到失望,強調不會影響選舉工程。

李家超宣布參選之後一直有透過Facebook、Instagram及Youtube三個社交平台,做直播或分享影片宣傳,競選網站連日都有列出這三個平台的連結。

不過星期三開始,YouTube的連結不見了,在Youtube入面輸入「李家超」也無法再搜尋李家超競選辦的頻道。

競選團隊表示,是收到YouTube母公司Google的通知,帳戶違反美國的出口及制裁政策,所以要終止使用。

李家超說:「對於我所謂的制裁是無理、霸凌,刻意向我施壓令我有所猶豫,但我多次強調,他們的無理行為只會令我更加堅信,我正在做的事是正確的,所以我不會理會他們的制裁、嗤之以鼻。對於某些媒體我無法再使用,這個當然我感到失望,但不影響我的選舉工程。」

被問到事件是否因為競選團隊想在YouTube登廣告導致、一旦當選又會否懲罰執行制裁措施的機構,李家超未有正面回應。

李家超說:「香港是講求法治、依法處事的地方,所以我做任何的事都會按香港的法律處理,所以大家可以看看香港的法律,對甚麼事將會有甚麼的處理方法。」

李家超在擔任保安局局長推行港區國安法時,跟時任上司、特首林鄭月娥一起被制裁,但林鄭月娥的社交網站Facebook的專頁至今仍然正常運作。

同期被制裁的,還有多名現任和前任特區官員以及多名港澳辦、中聯辦高層。

Facebook及Instagram的母公司Meta回覆查詢時指,李家超仍可繼續使用Facebook專頁及Instagram帳戶,但有關的專頁及帳戶不能使用任何涉及支付行為的服務,又指由於Meta是美國公司,營運受美國法例約束,當識別到帳戶持有人被美國政府列入管控名單,公司有法律責任對相關帳戶採取一定措施。

