俄烏戰爭死傷慘重 基輔大批屍體待處理（視頻）

俄烏戰爭在烏克蘭多地造成慘重傷亡,烏克蘭首都基輔就有大批死於戰爭下的人士屍體有待處理,殯儀館的停屍間早已應接不暇,當地民眾組織義工團隊協助處理。

經過戰爭的摧殘,在烏克蘭首都基輔一帶,各地的停屍間,屍體已無處安放,需要義工們不斷移動位置,先要拉來冷凍貨櫃存放,然後再一一將這些死者安葬。

這是基輔及周邊七個臨時地點,專門處理俄軍攻擊過後留下的屍體。

處理屍體的義工Andrii Bilyakov說:「是不是還有更多屍體會送來,很多每天都很多,早上送來。」

這位義工原本是醫學院的教授,現在全職在此幫忙處理屍體,他說送過來的屍體大約有三成,頭部都有槍傷,這些義工每天都重複著相同的動作,將運送來的屍體搬下冷凍櫃,然後依序排放整齊進行驗屍確認身分,最後安葬。

有家屬會準備全新的服裝,為死者盡最後一份心意,裝飾整齊之後再放入棺材,不過經歷戰火下的身軀,很少還能保持完整的。

這幾袋等待處理的屍體當中,包括這位去世的烏克蘭民眾Roman Lipa,他原本待在基輔附近小村莊的家中,不料被俄軍的攻擊行動打死,他的太太Victoria則僥倖逃過一劫。

Victoria的哥哥透露,當她先生死後,她被困在家中出不去,有兩個星期的時間,她得要踩著先生的屍體,才能外出取得食物和必需品,家裡的房間還留著血跡,這樣的生活像在地獄一樣,現在她的情況很糟,不知何時才能恢復。

同樣陷入地獄般遭遇的,還有一些傷心的倖存者,因為他們連家人的屍首都找不到。

這位士兵就是其中之一,他一直在尋找兄弟的屍首,這裡就是他的兄弟中槍而死的地方,他已經就地挖好一處空地,準備將其埋葬,不過屍首下落不明。

他到處去處理屍體地方尋找,但目前尚未找到,也沒有人能幫得了他。

最後他依照指示,前往當地一處警察局,但根據死亡資料名冊,仍然沒有找到線索,警方告知可能是他兄弟的屍體,尚未獲得處理,因此不在名冊中。

戰爭死者的兄弟Volodomyr說:「這令人心痛,令人心痛,但是我們不會放棄。」

他很快又得回到部隊報到,沒辦法再繼續尋找。

俄羅斯的攻擊讓很多像他一樣的烏克蘭人,失去摯愛親友,卻連哀悼都還要等戰爭結束。

