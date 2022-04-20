俄烏戰爭死傷慘重 基輔大批屍體待處理（視頻）

April 20, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 古琳嘉報導】

俄烏戰爭在烏克蘭多地造成慘重傷亡，烏克蘭首都基輔就有大批死於戰爭下的人士屍體有待處理，殯儀館的停屍間早已應接不暇，當地民眾組織義工團隊協助處理。

經過戰爭的摧殘，在烏克蘭首都基輔一帶，各地的停屍間，屍體已無處安放，需要義工們不斷移動位置，先要拉來冷凍貨櫃存放，然後再一一將這些死者安葬。

這是基輔及周邊七個臨時地點，專門處理俄軍攻擊過後留下的屍體。

處理屍體的義工Andrii Bilyakov說：「是不是還有更多屍體會送來，很多每天都很多，早上送來。」

這位義工原本是醫學院的教授，現在全職在此幫忙處理屍體，他說送過來的屍體大約有三成，頭部都有槍傷，這些義工每天都重複著相同的動作，將運送來的屍體搬下冷凍櫃，然後依序排放整齊進行驗屍確認身分，最後安葬。

有家屬會準備全新的服裝，為死者盡最後一份心意，裝飾整齊之後再放入棺材，不過經歷戰火下的身軀，很少還能保持完整的。

這幾袋等待處理的屍體當中，包括這位去世的烏克蘭民眾Roman Lipa，他原本待在基輔附近小村莊的家中，不料被俄軍的攻擊行動打死，他的太太Victoria則僥倖逃過一劫。

Victoria的哥哥透露，當她先生死後，她被困在家中出不去，有兩個星期的時間，她得要踩著先生的屍體，才能外出取得食物和必需品，家裡的房間還留著血跡，這樣的生活像在地獄一樣，現在她的情況很糟，不知何時才能恢復。

同樣陷入地獄般遭遇的，還有一些傷心的倖存者，因為他們連家人的屍首都找不到。

這位士兵就是其中之一，他一直在尋找兄弟的屍首，這裡就是他的兄弟中槍而死的地方，他已經就地挖好一處空地，準備將其埋葬，不過屍首下落不明。

他到處去處理屍體地方尋找，但目前尚未找到，也沒有人能幫得了他。

最後他依照指示，前往當地一處警察局，但根據死亡資料名冊，仍然沒有找到線索，警方告知可能是他兄弟的屍體，尚未獲得處理，因此不在名冊中。

戰爭死者的兄弟Volodomyr說：「這令人心痛，令人心痛，但是我們不會放棄。」

他很快又得回到部隊報到，沒辦法再繼續尋找。

俄羅斯的攻擊讓很多像他一樣的烏克蘭人，失去摯愛親友，卻連哀悼都還要等戰爭結束。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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