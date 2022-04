【KTSF 周正鈞報導】

南灣聖荷西Home Depot縱火案疑犯落網。

發生於4月9日的Home Depot五級大火案情有新進展,聖荷西警方於4月15日拘捕27歳的Dyllin Jaycruz Gogue,他將會被控多項縱火相關罪名。

地檢官Jeff Rosen指,將會以最嚴重的罪名起訴疑犯。

Rosen說:「T這是極度魯莽及危險的行徑,我個人認為適當的追究罪責,就是以最重的罪名起訴。」

警方證據顯示,疑犯於Home Depot涉嫌縱火前,在附近商店曾盜竊,縱火後試圖將載有工具的手推車推離案發現場,但被職員阻止,他坐上自己的車逃走後,再於附近的Macy’s百貨偷竊。

