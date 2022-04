【KTSF】

國會可能減少去年批准對小商戶的疫情援助金。

國會可能削減去年授權協助小商家的援助金20億,這是聯邦政府早前已經撥款100億紓困金中的20億元,這補助金目的是幫助小商家支付疫苗、檢測及治療等費用。

雖然國會已經通過撥款,但這筆錢從來沒有分發,主要因為一些援助計劃已經過期。

拜登政府向國會要求更多撥款抗疫,參議院共和黨員就爭辯,指任何新撥款,都應該用早前國會已經通過的援助金完全抵消。

有些州份指削減這聯邦補助金,限制了州政府提供給小商家的補助,尤其一些小商家已經預期將會得到援助金。

