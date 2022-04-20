舊金山警方拘捕兩名現役警員及一名兼職退休警員（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）警方拘捕了兩名現役警員，以及一名兼職的退休警員，兩名警員涉嫌查案時毀滅證據，而退休警員則被控偷竊一枝警方打算銷毀的機關槍。

舊金山警方表示，去年點算槍械時，發覺一枝槍械不見了，後來退休警員Mark Williams承認藏有那枝槍械。

舊金山地檢處控告Williams非法收藏機關槍、滅聲器，以及侵佔公物的嚴重罪名。

地檢處表示，案發時，已經退休的Williams在警隊專門保管財物的部門裡頭，一個負責銷毀槍械的小組工作，他涉嫌盜竊的槍械，當局正準備要銷毀另一宗案件。

去年7月，警員Kevin Lyons和Kevin Sien到Mission街Marriott Marquis酒店，調查一宗涉及酒店遺失財物的案件時，酒店職員告訴兩名警員，在涉案顧客的行李發現幾張信用卡，以及懷疑是冰毒的物質。

地檢處指出，兩名警員告訴酒店職員，將證物分類記錄需要很長時間，於是兩個警員涉嫌將顧客信用卡和證件用碎紙機毀掉，而警員Lyons更涉嫌將毒品扔進酒店的廁所沖掉，地檢處控告兩名警員隱藏及毀滅證據的輕罪。

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