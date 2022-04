舊金山警方拘捕兩名現役警員及一名兼職退休警員（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)警方拘捕了兩名現役警員,以及一名兼職的退休警員,兩名警員涉嫌查案時毀滅證據,而退休警員則被控偷竊一枝警方打算銷毀的機關槍。

舊金山警方表示,去年點算槍械時,發覺一枝槍械不見了,後來退休警員Mark Williams承認藏有那枝槍械。

舊金山地檢處控告Williams非法收藏機關槍、滅聲器,以及侵佔公物的嚴重罪名。

地檢處表示,案發時,已經退休的Williams在警隊專門保管財物的部門裡頭,一個負責銷毀槍械的小組工作,他涉嫌盜竊的槍械,當局正準備要銷毀另一宗案件。

去年7月,警員Kevin Lyons和Kevin Sien到Mission街Marriott Marquis酒店,調查一宗涉及酒店遺失財物的案件時,酒店職員告訴兩名警員,在涉案顧客的行李發現幾張信用卡,以及懷疑是冰毒的物質。

地檢處指出,兩名警員告訴酒店職員,將證物分類記錄需要很長時間,於是兩個警員涉嫌將顧客信用卡和證件用碎紙機毀掉,而警員Lyons更涉嫌將毒品扔進酒店的廁所沖掉,地檢處控告兩名警員隱藏及毀滅證據的輕罪。

