舊金山確診病例有上升趨勢 當局提醒市民要準備應對措施

【KTSF 歐志洲報導】

隨著舊金山（三藩市）近期的確診病例有上升的趨勢，舊金山公共衛生局提醒市民，應該有一套對應新冠肺炎的措施。

舊金山目前的單日確診是134，和今年1月高峰的2,377相比，有顯著的下降。

雖然舊金山目前的確診病例有上升的趨勢，但是目前的住院人數從1月的286人，降到目前的23人，也顯示該市現在的疫情沒有對醫療系統造成負荷，而接種完整疫苗的市民，已經超過84%，74%的人已經接種了加強劑。

公共衛生局建議市民，應該對新冠病毒制定一套應對方針，這包括依照指引接種疫苗，和什麼時候應該打加強劑。

家中應該備有病毒檢測盒和口罩，口罩方面，最好的是N95口罩，或是KN95，或是布製口罩加上手術口罩，知道要是染疫出現病症要如何求醫。

舊金山公共衛生局檢測部主任馮萍萍說：「如果你覺得病重的話，要通知你的醫生，醫生會即時讓你知道，你應該吃藥還是只需要留在家中。」

當局也要民眾知道可以服用現在已經有的治療新冠肺炎的藥，要是需要隔離，應該如何安排工作和照顧孩子的事項。

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