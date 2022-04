舊金山確診病例有上升趨勢 當局提醒市民要準備應對措施

【KTSF 歐志洲報導】

隨著舊金山(三藩市)近期的確診病例有上升的趨勢,舊金山公共衛生局提醒市民,應該有一套對應新冠肺炎的措施。

舊金山目前的單日確診是134,和今年1月高峰的2,377相比,有顯著的下降。

雖然舊金山目前的確診病例有上升的趨勢,但是目前的住院人數從1月的286人,降到目前的23人,也顯示該市現在的疫情沒有對醫療系統造成負荷,而接種完整疫苗的市民,已經超過84%,74%的人已經接種了加強劑。

公共衛生局建議市民,應該對新冠病毒制定一套應對方針,這包括依照指引接種疫苗,和什麼時候應該打加強劑。

家中應該備有病毒檢測盒和口罩,口罩方面,最好的是N95口罩,或是KN95,或是布製口罩加上手術口罩,知道要是染疫出現病症要如何求醫。

舊金山公共衛生局檢測部主任馮萍萍說:「如果你覺得病重的話,要通知你的醫生,醫生會即時讓你知道,你應該吃藥還是只需要留在家中。」

當局也要民眾知道可以服用現在已經有的治療新冠肺炎的藥,要是需要隔離,應該如何安排工作和照顧孩子的事項。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。