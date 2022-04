【KTSF】

密歇根州Grand Rapids市一名警員涉嫌槍殺一名非洲裔青年的案件,死者家屬聘請法醫專家做的獨立驗屍報告證實,死者的後腦中槍,但官方的驗屍報告仍未公開。

死者家屬聘請著名的法醫專家Werner Spitz,上週末在密歇根州Grand Rapids市的殯儀館驗屍,驗屍結果顯示,死者後腦中槍。

死者家人的代表律師指出,今次的驗屍報告與當局上星期公開的錄影片段顯示,涉嫌開槍的密歇根州警員,將死者按在地面,死者疑似中槍的情景吻合。

案中死者青年Patrick Lyoya,本月初涉嫌違反交通規例被警員截停,跟著雙方發生爭執、追逐、打鬥,最後死者被警員按在地上,然後傳出槍聲。

