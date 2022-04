【KTSF】

歐洲疾病及預防控制中心表示,近期發現有很多兒童感染不明原因的肝炎。

歐洲疾病及預防控制中心表示,英國早前通報了74宗兒童感染不明原因肝炎個案,當中有部分兒童需要移植肝臟。

除英國外,丹麥、愛爾蘭、荷蘭及西班牙亦有病例,美國阿拉巴馬州亦發現9宗個案,患者由1歲至6歲。

歐洲疾控中心指,仍未確定感染原因,美國有學者認為,可能是腺病毒引起。

而倫敦帝國學院傳染病學教授表示,兒童感染輕度肝炎很常見,但就與現時的情況有很大分別,懷疑是新冠病毒導致肝炎。

世衛組織表示,雖然部分染上肝炎的兒童亦感染新冠病毒,但要進行基因分析,才能斷定是否與新冠病毒有關。

