灣區公共交通機構口罩令出現矛盾（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在佛州聯邦法官裁定聯邦疾控中心(CDC)的交通口罩令不合法之後,灣區各個公共交通機構的口罩令出現矛盾。

聯邦運輸安全局(TSA)已經不再強制機場內和飛機上的乘客需要戴口罩。

灣區捷運(BART)表示,仍舊會遵守口罩令至5月3日,但是根據一些媒體報導,捷運警察已經不再執行口罩令。

而灣區其他的主要公共交通系統,例如舊金山的Muni公車和地鐵、中半島的SamTrans和Caltrain火車,都依然保持現有的口罩令。

東灣的AC Transit週二傍晚發表聲明表示,從20日凌晨開始,讓乘客自行決定是否戴口罩。

而網的公司Uber和Lyft已經不再強制司機和乘客戴口罩,也不再禁止乘客坐在前座。

置於拜登政府方面則表示,聯邦司法部和CDC都不同意由前總統特朗普委任的佛州聯邦法官推翻口罩令,CDC的交通口罩令原本在週一到期,但拜登政府把它延長15天到5月3日,以便有時間觀察Omicron BA.2疫情的演變。

拜登政府表示,在這個期間是否會提出上訴,將取決於CDC是否認為在5月3日之後仍應該執行口罩令,CDC目前仍舊希望民眾在公共交通工具上和在機場車站內自動戴口罩,來保護自己和他人。

