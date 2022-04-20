灣區公共交通機構口罩令出現矛盾（視頻）

April 20, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 歐志洲報導】

在佛州聯邦法官裁定聯邦疾控中心（CDC）的交通口罩令不合法之後，灣區各個公共交通機構的口罩令出現矛盾。

聯邦運輸安全局（TSA）已經不再強制機場內和飛機上的乘客需要戴口罩。

灣區捷運（BART）表示，仍舊會遵守口罩令至5月3日，但是根據一些媒體報導，捷運警察已經不再執行口罩令。

而灣區其他的主要公共交通系統，例如舊金山的Muni公車和地鐵、中半島的SamTrans和Caltrain火車，都依然保持現有的口罩令。

東灣的AC Transit週二傍晚發表聲明表示，從20日凌晨開始，讓乘客自行決定是否戴口罩。

而網的公司Uber和Lyft已經不再強制司機和乘客戴口罩，也不再禁止乘客坐在前座。

置於拜登政府方面則表示，聯邦司法部和CDC都不同意由前總統特朗普委任的佛州聯邦法官推翻口罩令，CDC的交通口罩令原本在週一到期，但拜登政府把它延長15天到5月3日，以便有時間觀察Omicron BA.2疫情的演變。

拜登政府表示，在這個期間是否會提出上訴，將取決於CDC是否認為在5月3日之後仍應該執行口罩令，CDC目前仍舊希望民眾在公共交通工具上和在機場車站內自動戴口罩，來保護自己和他人。

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