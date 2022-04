【KTSF】

中半島San Mateo市議會週一晚一致通過Hillsdale購物中心土地變更案,這棟有68年歷史的購物中心,將成為住商混合用途建築。

市議會投票決定,在城市總體規劃更新中,指定11處中高混合用途物業,決定該市未來20年的發展。

El Camino Real沿線的五處房產,劃分為高度混合用途,允許每英畝蓋100到200戶住宅,和八層或是更高的建築,Edison街沿線的住宅區,被畫分為中等混合用途密度,每英畝可以建40到99個住宅,或是四層樓建築。

