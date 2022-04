鍾南山指中國不能長期維持「動態清零」 需有序重新開放

【有線新聞】

中國內地周二新增19819宗新型肺炎本地感染,上海再多7宗死亡病例。中國工程院院士鍾南山稱,中國不能長期維持「動態清零」,需要有序重新開放。

上海周二再多7宗死亡病例,大部分是70歲以上,只有兩人曾接種疫苗。他們分別患有末期肺癌、冠心病和高血壓等疾病,直接死因都由基礎疾病導致。

上海當局指全市疫情呈下降趨勢,社區擴散得到有效遏制,其中金山區和崇明區,周三都實現社區清零目標。

當地不少企業著手復工復產,其中知名機械企業三一重工在上海的廠房已復工,電動車企業TESLA上海廠房周二亦正式復工,並有8000名員工上班。

在上海調研的國務院副總理孫春蘭重申,當地防疫已到關鍵階段,有關部門要確保跑贏病毒,盡快實現社區清零。人民日報亦發表評論文章,稱國內疫情仍在高位運行,重申「躺平」沒有出路,只有「動態清零」才是最佳方案。

不過中國工程院院士鍾南山近日在學術期刊發文,稱中國不能長期維持「動態清零」,需要有序地重新開放,讓社會及經濟發展恢復正常;又稱快速抗原測試是社區檢測的首選,所需的人力物力都較少,更可及時發現傳染源頭。

另外,內地傳媒報道,上海市衛健委主任鄔驚雷周二下午因病入院,經醫生診斷患上血管性頭痛。3月以來鄔驚雷出席20多場疫情新聞發布會,但自周日後便沒再現身。

