【KTSF】

數據顯示,全美兒童確診數字連續三個月下降後,再次反彈。

根據美國兒科學會數據,4月14日前的一個星期,超過33,000名兒童確診新型肺炎,比1月的高峰大幅下降,不過,這是12個星期以來首次出現增長。

另外,根據聯邦疾控中心(CDC)最新的報告,在去年12月19日至今年2月28日期間,近400名確診兒童要入院治療,當中近9成沒有接種疫苗,他們的年齡介乎5至11歲,19%要入住深切治療部。

CDC表示,染疫住院的兒童中,三成沒有其他病歷。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。