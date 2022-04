加州眾議員第17選區補選 楊馳馬宣布勝選（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

代表舊金山(三藩市)部分地區的加州眾議員第17選區補選週二舉行投票,最新開票結果顯示,楊馳馬(Matt Haney)可望勝出,獲得過半數選民支持,他週二晚亦宣布勝選。

根據舊金山選務處週二晚公布的最新點票結果,兩名候選人當中,楊馳馬獲得63.8%選民的支持,得票領先另一位候選人甘大為(David Campos),甘大為的得票為36.2%,至於這次選舉的投票率則約為22%。

這次的補選,主要是為了遞補原州眾議員邱信福轉任舊金山市府律師後的空缺,今年2月15日的初選,無人獲得過半支持,因此由最高票的兩位候選人,甘大為和楊馳馬進入複選決一勝負,兩人都是民主黨中的進步派人士。

加州眾議員第17選區涵蓋舊金山東半部,包括華埠、市中心、Mission和田德隆區等,週二勝出的人除了接替邱信福剩下的任期到年底,接下來馬上要在6月7號投入加州初選來尋求連任。

選務官員表示,這次選民以郵寄選票方式居多。

舊金山選務處發言人李懿莊(Catherine Lee)說:「其實郵寄投票已在加州成為永久安排,今次選舉亦不例外,4月19號這個州眾議會第17選區補選之前,我們已經寄了29萬份郵寄選票出去,給合資格投票的選民,所謂合資格投票選民,就是地址必須在

州眾議會第十七選區居住。」

本身是拉美裔的甘大為曾是舊金山市議員,獲拉美裔社區及拉美裔多個組織支持。

甘大為在2月初選後發聲明承諾,繼續為全民醫保、綠色新政、解決全球變暖和貧富差距和工資而戰。

而楊馳馬目前是舊金山第6區市議員,2月時他說將繼續關注住屋需求以及無家可歸,氣候變化和醫療保健等問題。

