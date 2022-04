冬季風暴抵灣區 週四料有雷暴和冰雹

【KTSF 黃恩光報導】

一股遲來的冬季風暴抵達灣區,星期三晚下雨持續至星期四,星期四更會出現零散的雷暴和冰雹,預測這股風暴會帶來可觀的降雨量。

國家氣象局預測星期三晚到星期五,灣區大部分地區將錄得半吋到1吋的降雨量,星期四下午到晚上最大雨,星期四會出現零散雷暴和落冰雹,大雨可能導致水浸,預測星期五早上有驟雨,週末不會下雨,而氣溫會逐漸上升至70多度。

另外,氣象局對北灣至Big Sur沿海地區發出海灘危險警示,由星期四清晨3時至星期六清晨3時為止,這段期間海灘會出現危險的大浪,以及強力的離岸流,會將泳客和衝浪人士拖進海洋,而突如其來的大浪,可以將海灘上的人捲走。

除了下雨之外,Sierra山區會出現風雪,當局不建議大家星期四晚上前往當地,預測當地5千呎以上地區,會有半呎到3呎降雪。

