冬季風暴抵灣區 週四料有雷暴和冰雹

【KTSF 黃恩光報導】

一股遲來的冬季風暴抵達灣區，星期三晚下雨持續至星期四，星期四更會出現零散的雷暴和冰雹，預測這股風暴會帶來可觀的降雨量。

國家氣象局預測星期三晚到星期五，灣區大部分地區將錄得半吋到1吋的降雨量，星期四下午到晚上最大雨，星期四會出現零散雷暴和落冰雹，大雨可能導致水浸，預測星期五早上有驟雨，週末不會下雨，而氣溫會逐漸上升至70多度。

另外，氣象局對北灣至Big Sur沿海地區發出海灘危險警示，由星期四清晨3時至星期六清晨3時為止，這段期間海灘會出現危險的大浪，以及強力的離岸流，會將泳客和衝浪人士拖進海洋，而突如其來的大浪，可以將海灘上的人捲走。

除了下雨之外，Sierra山區會出現風雪，當局不建議大家星期四晚上前往當地，預測當地5千呎以上地區，會有半呎到3呎降雪。

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