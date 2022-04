【KTSF】

東灣Alameda縣同樣面對近來上升的確診病例,縣府表示,該縣的隔離政策仍舊依照聯邦疾控中心(CDC)的指引。

Alameda縣現有的隔離政策是,一旦和確診者在24小時內有超過15分鐘6英尺以內的接觸,就屬要密切接觸者,需要隔離5天。

要是5天後檢測呈陰性,或是沒有症狀,就可以結束隔離。

要是檢測呈陽性,就需要隔離最少5天,要是無法做病毒檢測,或不要做病毒檢測,則需要隔離十天,要是病症持續,則仍舊需要隔離到症狀消失為止。

這個隔離政策適用於接種完整疫苗,或沒有接種疫苗的人。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。