法官裁定交通口罩令不合法 灣區民眾反應如何（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

佛羅里達州一名聯邦法官裁定.聯邦疾控中心(CDC)的交通口罩令並不合法,對於法庭的裁決,灣區民眾反應如何?是否還會繼續戴口罩搭乘交通工具?

週一在聖荷西Mineta國際機場,許多乘客還是戴著口罩搭乘飛機和進出機場,儘管聯邦運輸安全局(TSA)表示不再執行口罩令,但該機場並未見到有關政策改變的標示。

在舊金山市中心的Muni車站出入口,看到多數民眾仍繼續戴口罩,但也有部分民眾已經脫下口罩。

乘客Robert Dekelaita說:「疫情並未完全解除,為了自己的個人保護,還是建議你戴著口罩。」

CDC建議大家還是繼續戴口罩,有灣區的醫生也有同樣的建議。

Stanford Health Care醫生Jorge Sallnas說:「我會繼續戴口罩,並建議其他不想感染的人也這麼做。」

有民眾表示,他有朋友因為染疫死亡,因此無論法庭裁決如何,他還是會堅持戴口罩。

