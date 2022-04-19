法官裁定交通口罩令不合法 灣區民眾反應如何（視頻）

April 19, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 古琳嘉報導】

佛羅里達州一名聯邦法官裁定．聯邦疾控中心（CDC）的交通口罩令並不合法，對於法庭的裁決，灣區民眾反應如何？是否還會繼續戴口罩搭乘交通工具？

週一在聖荷西Mineta國際機場，許多乘客還是戴著口罩搭乘飛機和進出機場，儘管聯邦運輸安全局（TSA）表示不再執行口罩令，但該機場並未見到有關政策改變的標示。

在舊金山市中心的Muni車站出入口，看到多數民眾仍繼續戴口罩，但也有部分民眾已經脫下口罩。

乘客Robert Dekelaita說：「疫情並未完全解除，為了自己的個人保護，還是建議你戴著口罩。」

CDC建議大家還是繼續戴口罩，有灣區的醫生也有同樣的建議。

Stanford Health Care醫生Jorge Sallnas說：「我會繼續戴口罩，並建議其他不想感染的人也這麼做。」

有民眾表示，他有朋友因為染疫死亡，因此無論法庭裁決如何，他還是會堅持戴口罩。

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